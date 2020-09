Por que Mercadão dos Óculos vende mais barato?

Compartilhe









6 Shares

O Mercadão dos Óculos, é uma rede de óticas com mais de 400 lojas em todo o país e em Alegrete, desde a sua inauguração, têm surpreendido seus clientes com excelência no atendimento, qualidade das lentes, armações e óculos solares e, com valores bem abaixo do mercado.

Mas porque essa diferença nos preços?

O Mercadão dos Óculos, ao longo da sua trajetória, firmou parceria com empresas renomadas do mundo óptico, que produzem armações e solares exclusivos para a rede, dentre elas estão: a Linha de Óculos Luan Santana, Chris Flores e a linha Rizz, todos cumprindo os padrões recomendados, com os filtros necessários para a proteção visual dos seus clientes.

A Rede tem parceria com os melhores laboratórios que existem, além de possuir uma linha de lentes digitais exclusivas que utilizam a mesma tecnologia do Laboratório Alemão Zeiss, um dos principais e mais antigos fabricantes de lentes oculares do mundo, tornando as lentes próprias com valor menor que o encontrado no comércio.

Desta forma, mesmo utilizando toda a tecnologia do mercado óptico, com qualidade e soluções inovadoras, o Mercadão dos Óculos pode oferecer lentes, armações e óculos solares com preço super acessível e proporcionar aos seus clientes a saúde visual que tanto almejam.

A Rede de óticas Mercadão dos Óculos há quatro anos consecutivos (2017 a 2020) recebe o Prêmio de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising, um prêmio que define a qualidade da empresa, a excelência no atendimento e dos produtos.

A tecnologia está presente não somente nas lentes exclusivas do Mercadão do Óculos, mas também no atendimento através de uma ferramenta inovadora e didática chamada Visiolens, onde o cliente realmente entende o que está comprando e qual a melhor opção baseada nas suas rotinas diárias, através da visualização das lentes através do Tablet.

Acompanhe as redes sociais e fique atento às promoções.

Promoção até dia 30 de setembro:

Na compra do óculos completo a partir de R$400,00, você escolhe a promoção:

– Armações selecionadas por apenas 1,00

– Óculos solar Grátis

– Antirreflexo Grátis

– Segunda Armação Grátis

Aproveite!

Leve sua receita até a loja ou se preferir agende um atendimento com um dos consultores, através do WhatsApp (55) 9 9984-2218. A empresa também possui atendimento domiciliar e serviço delivery.

Mercadão dos Óculos – Ninguém vende mais barato que a gente.

Aceita os principais cartões: Visa, Master, Banri, VerdeCard e o Cartão Digital Auxílio emergencial.

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete

Aline Menezes