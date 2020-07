Praça Nova será toda revitalizada

Compartilhe









A Prefeitura segue dando andamento nas obras de revitalização de praças e parques no município. Neste mês de julho, iniciaram as obras na praça General Osório (Praça Nova), com a retirada dos passeios de concreto existentes e renovando os caminhos internos da praça em concreto alisado. Também será realizada a recuperação de bancos, reparos no monumento “História da Fundação de Alegrete” e nos bebedouros, além da substituição de meios fios quebrados, pintura, instalação de piso podotátil e rampas de acessibilidade.

O prefeito Márcio Amaral acompanhou o andamento das obras e destacou a importância de revitalizar um dos cartões postais da cidade. “ A Praça Nova recebe um grande número de pessoas diariamente, que circulam entre a Cidade Alta e o Centro. E também os que fazem caminhadas que agora, devido à pandemia praticamente não acontece

-Quando tudo passar, a comunidade vai receber uma praça mais bonita e aprazível para aproveitar seus momentos de lazer”. Márcio lembrou também que as melhorias na praça iniciaram no ano passado com a pintura dos bancos pela artista plástica Tina Santos, durante a Semana da Arte de Alegrete e a ‘Feirinha da Praça Nova’, organizada pela comunidade, que trouxe mais vida ao local. Além do prefeito, acompanharam a vistoria o secretário de Planejamento, Eduardo Mazzuco, a gestora de convênios, Sandra Kulmann e o engenheiro Ricardo Carbonel, da Pórtico Engenharia, empresa responsável pela execução das obras.

O valor total da obra é R$ 252.857,14, os recursos são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta com contrapartida do município. O prazo para conclusão é de 120 dias.

