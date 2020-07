Compartilhe









186 Shares

Na última terça-feira (28), a pracinha do bairro Canudos, à beira dos trilhos, ganhou o novo sistema de iluminação em LED.

O local possui uma academia popular de ginástica, e sistematicamente ganha melhorias feitas pelos próprios moradores. Um grupo abnegado de pessoas zelam pelo espaço público de entretenimento em Alegrete.

O setor de iluminação pública da secretaria de infraestrutura instalou quatro novas luminárias em tecnologia LED com potência de 100W, proporcionando uma maior eficiência luminosa.

A engenheira elétrica Nathalie Lunardi responsável pelo projeto destacou que foram substituídas as lâmpadas de vapor de sódio do local de potência de 150W. “Nessa substituição foi gerada uma economia direta de 200W, além de melhorar a qualidade da iluminação”, explicou a profissional.

A tecnologia LED oferece um benefício de menor consumo de energia e está sendo implementado em diversas praças, parques, ruas e avenidas do município.

A expectativa do Poder Público é de que pós pandemia as crianças e adultos possam desfrutar desses espaços, principalmente no verão.

Vencedora da licitação, a empresa Embralux assinou o contrato para instalação de luminárias em tecnologia LED, atingindo 5.137 pontos de iluminação pública na cidade. O projeto de eficientização, elaborado pelo setor de Iluminação Pública, visa a atender todos os bairros do município, promovendo melhoria e eficiência luminosa proporcionadas pelo sistema LEDs. As em LED adquiridas têm uma eficiência luminosa de mais de 140W/lm, nas potências de 40W, 50W e 100W.

Também deverão ser instalados mais de 2 mil braços novos em alguns pontos, em conjunto com as novas luminárias, as quais têm garantia de fábrica de 5 anos e certificadas pelo INMETRO.

O prefeito Márcio Amaral destaca a importância da obra que vai garantir uma cidade com melhor sistema de iluminação e trazendo a sensação de segurança para a população, além da economia que deve ficar em torno de 65%.

Júlio Cesar Santos Fotos: Luis Euclides e Alair Almeida