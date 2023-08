Precisando reagir na Série Prata, Real vai a Rio Grande

Share on Email

A Sociedade Esportiva Real vai neste sábado(5), buscando a recuperação na Série Prata fora de casa em Rio Grande. A equipe alegretense necessita desesperadamente da vitória para seguir com chances de classificação na competição.

O Real comandado pelo técnico Dema Corrêa não vence três partida no Estadual, visando a vitória em Rio Grande, a equipe de Alegrete treinou durante a semana, visando um confronto muito pegado e de bom nível técnico, em vista que a equipe adversária está na segunda classificação da competição.

A Associação Esportiva União Riograndina de Futsal(URF) está fazendo uma grande campanha pela Série Prata. A equipe Riograndina tem três vitórias, um empate e apenas duas derrotas. O time venceu todos os jogos em seus domínios e promete tentar conseguir manter o retrospecto frente ao Real.

O jogo será sábado a partir das 20h em Rio Grande, será transmitido pela canal do Youtube da URF. O real viaja pela manhã no sábado, visando conseguir a primeira vitória fora de casa no campeonato.

Fotos: reprodução