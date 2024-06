Alegretenses disputam final e União leva o título do Torneio de Voleibol Feminino em Manoel Viana

Organizada pela AVV Veteranas de Manoel Viana, o torneio reuniu as equipes de Alegrete do Ravenna, VFA e União; Manoel Viana com AVV Veteranas e AVV Base, também as representantes de São Vicente do Sul, o SVS Vôlei.

Nas classificatórias, a equipe do União enfrentou a equipe SVS, vencendo pelo placar de 2 sets a zero; e a equipe da casa, AVV Veteranas, pelo mesmo placar e ficando em primeiro da chave e passando direto à semifinal. Na chave oposta, o VFA venceu a equipe AVV base e Ravenna, e também passou para a semifinal direto. Após as duas repescagens, foram definidos os confrontos da semifinal.

Equipe do Ravena – Alegrete

A competição feminina na cidade de Manoel Viana, literalmente pegou fogo com um voleibol de qualidade. O União encarou as donas de casa, AVV Veteranas e VFA jogou frente a SVS. Vitória das equipes de Alegrete, após muita disputa elas venceram os confrontos por 2 sets a 0.

Na tão esperada final do Torneio de Voleibol na Cidade do Sol, como era previsto num clássico do voleibol alegretense, partida acirrada de intensa disputa e muita entrega das jogadores por cada ponto.

O VFA iniciou o jogo na frente, porém foi superado no decorrer do primeiro set, vencido pelo União. O segundo set foi disputado ponto a ponto, e VFA conseguiu o empate, levando a disputa para o tie break.

No desempate o resultado de 15 a 4 deu o título ao sexteto do União que comemorou a conquista de mais um importante conquista regional. O 3º lugar coube a AVV Veteranas.

Fotos: reprodução