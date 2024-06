Égua ferida e debilitada agonizava em meio à lama no bairro Ibirapuitã

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Eletrotécnico alegretense descobre o Parkinson e dá “aula” de superação após o diagnóstico

Ao chegarem ao local indicado, os militares se depararam com uma égua de aproximadamente três anos de idade, imersa em lama e resíduos sólidos, ferida e debilitada, sem acesso a água e comida, e incapaz de se levantar. Era uma situação de desespero para o animal.

A gravidade da situação foi confirmada pela médica veterinária da Prefeitura, que constatou não apenas o estado de desnutrição avançada, mas também os sinais evidentes de maus-tratos. A proprietária, tentou justificar a negligência alegando a administração de um vermífugo muito forte e a falta de alimentação adequada como causas da deterioração da saúde do animal.

O emocionante relato de Wilson Paim ao criar a “canção-oração” enquanto estava ilhado em Santa Cruz do Sul

Diante do quadro de sofrimento evidente, medidas urgentes foram tomadas. Um Termo Circunstanciado foi elaborado contra a proprietária, que foi designada como fiel depositária do animal, já que não havia um local adequado disponível para a sua acomodação. Além disso, uma notificação ambiental foi emitida, ressaltando o dever de proporcionar tratamento adequado aos animais. Uma equipe da Guarda Municipal compareceu no endereço para prestar auxílio, enquanto voluntários da ONG OPAA se mobilizaram para oferecer apoio imediato ao equino, fornecendo medicamentos e alimentação.