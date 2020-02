Prefeitura e FGTAS/SINE assinam termo de parceria

Tendo por um dos objetivos principais a humanização do atendimento ao cidadão, especialmente, os em vulnerabilidade social, a Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, assinou na tarde de ontem (18/02) o Termo de Parceria Programa Nacional Acessuas Trabalho. O documento tem por objetivo formalizar a parceria entre a Prefeitura de Alegrete e a Agência da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sistema Nacional de Emprego –FGTAS/SINE.

De acordo com a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti Gonçalves Fagundes, a parceria garante que ambas as instituições assumam compromisso de realizar os procedimentos necessários para garantir o atendimento à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social de maneira ainda mais humanizada, por meio dos serviços que já são disponibilizados tanto pela Rede de Proteção Social da secretaria como da agência do FGTAS/SINE.

Segundo Paula Rodrigues, agente administrativa do FGTAS/SINE de Alegrete, as ações iniciais preveem uma qualificação interna dos agentes públicos para que se garanta o aprimoramento na abordagem ao cidadão em vulnerabilidade que procura tanto a agência em busca de uma vaga de emprego como quando busca os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, da rede municipal. “É comum pessoas procurando emprego no balcão de atendimento do FGTAS/SINE estarem em situação de vulnerabilidade social e é comum pessoas que tem atendimento dos CRAS, em situação de vulnerabilidade, estarem a procura de emprego para sair daquela situação. A parceria prevê a atuação em conjunto para a solução ou mitigação dos problemas que o cidadão e sua família passam”, explica.

𝗖𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗻𝗼 𝗘𝗻𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗵𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.

Paula Rodrigues explica que a agência do FGTAS/SINE atuará identificando, no meio do público que busca seus serviços, potenciais indivíduos que possam receber atendimento assistencial, encaminhando-lhes para a unidade do CRAS de sua região. “O atendente do FGTAS/SINE deverá preencher um formulário de referência e entregar ao atendido, solicitando que ele procure uma unidade do CRAS, de posse de documentação pessoal e do formulário”.

Por sua vez, Iara Caferatti explica que este procedimento também será adotado no atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social do município. “Ao identificarmos entre os nossos usuários pessoas que precisem de encaminhamento aos serviços de intermediação de vagas de emprego, estes serão direcionados para atendimento junto à agência do FGTAS/SINE”.

Para o prefeito de Alegrete, Márcio Fonseca do Amaral, parcerias entre entidades públicas que visem a melhoria da qualidade de vida da população, serão sempre bem vindas e receberão todo o respaldo da administração. “O atendimento humanizado, em todos os setores da vida pública, ao cidadão, são garantidores da evolução de uma sociedade. Não é porque um cidadão está passando por dificuldades que ele passará a ser invisível aos olhos dos órgãos públicos, pelo contrário, aí que devem ser mais acolhidos no atendimento”, declara.

DPCOM