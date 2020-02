Sim, nós temos cinema outra vez

Acontece nesta quinta-feira (20), a estréia do Cult Cinemas, em Alegrete. A primeira sessão será, antes da inauguração oficial, e traz o entretenimento para o público infantil, às 16h a primeira sessão com o filme Frozen II.

De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes. Classificação indicativa livre, contém violência fantasiosa.

A programação de estreia promete uma grande festa a partir das 18 horas, com palco e música ao vivo com DJ tocando em frente ao Cult Cinemas Alegrete.

Às 19 horas, ocorre a solenidade com a inauguração oficial do cinema, com uma primeira sessão exclusiva para autoridades, parceiros e imprensa.

A partir das 19h30min, haverá um show com a cantora alegretense Luana Severo, e, após o show está prevista a primeira sessão aberta ao público, com o filme “Minha mãe é uma peça 3”.

O filme, atualmente, é uma das maiores bilheterias do cinema brasileiro. A comédia figura no ranking de terceiro lugar com o maior público do cinema brasileiro. Só perde para duas produções, bíblicas, por sinal: Nada a Perder, a cinebiografia de Edir Macedo, dono da Record TV, e Os Dez Mandamentos.

Nesta quinta-feira, às 21h45min, Dona Hermínia precisa se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Marcelina está grávida e Juliano vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca. Para completar as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Dona Hermínia, cativante personagem-estrela do filme, estará em um cenário montado para os visitantes fazerem uma foto.

A primeira sessão, aberta ao público, inicia às 16h, com dois valores: Meia entrada: R$ 10,00 (dez reais), e R$ 20,00 (vinte reais), inteira.

QUEM TEM DIREITO À MEIA ENTRADA?

– Estudantes (com atestado de matrícula atualizado, emitido pela instituição de ensino, juntamente com documento de identificação com foto ou carteirinha de estudante com data de validade e foto);

– Pessoas com 60 anos ou mais;

– Crianças e jovens com até 15 anos;

– Portadores de necessidades especiais e para um acompanhante (quando necessário);

– Doadores de sangue;

Além das categorias citadas, exigidas por lei, o Cine Cult também oferece a possibilidade de meia-entrada para professores e militares.