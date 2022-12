Prévia do IBGE aponta menos população em Alegrete

Share on Email

A estimativa de população para Alegrete pelo censo demográfico de 2022 aponta uma diminuição no número de habitantes.

A prévia, conforme dados do IBGE, é de 71.945 habitantes, uma queda em relação ao último censo em que o Município tinha em 2020 – 73.028 pessoas.

No geral as cidades da fronteira oeste diminuíram em população. O município de Uruguaiana, o maior da Região, tinha 126. 866 habitantes em 2020.

Veja a população dos municípios da região pelo censo de 2022.

Uruguaiana 115.100 habitantes;

Santana do Livramento 83.764;

Alegrete 71.945;

São Borja 58.757;

São Gabriel 58.263;

Rosário do Sul 36.343;

Itaqui 35.408;

Quaraí 23.475;

Barra do Quaraí 4.053.