PRF prende contrabandista transportando agrotóxicos na BR 290

Durante ação de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Corsa com placas de Santa Maria que transitava pela BR 290 e, ao vistoriarem o carro, encontraram no banco traseiro e no porta-malas cerca de 293 quilos de herbicidas e inseticidas de uso proibido no Brasil. Segundo disse o condutor, o agrotóxico é proveniente de Artigas, Uruguai.

O contrabandista, 40 anos, natural de São Francisco de Assis, que já tinha passagens por tráfico, crime de violência doméstica e estelionato, foi preso e encaminhado à polícia judiciária local, junto com o veículo e a carga de defensivos agrícolas apreendidos.