PRF prende homem dirigindo caminhão com habilitação falsa na BR 290

Na manhã desta quinta-feira (13), na BR 290, em Uruguaiana, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia um caminhão com a habilitação falsa.

Durante fiscalização de trânsito na Ponte Internacional em Uruguaiana, agentes da PRF abordaram um caminhão Scania emplacado no município. Ao fiscalizarem a documentação do motorista, verificaram, através de consultas aos sistemas e de análise do documento, que sua Carteira Nacional de Habilitação era falsa.

O homem de 52 anos, natural de Alegrete, foi preso em flagrante por uso de documento falso e encaminhado à polícia judiciária local.

Fonte: PRF