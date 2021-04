PRF prende traficante com 1 kg de crack em Uruguaiana

Compartilhe















O criminoso disse que foi comprar perfumes em Rivera, mas não tinha perfume algum consigo.

Na noite desta sexta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um traficante com cerca de 1 kg de crack no município de Uruguaiana na BR 290.

Em ações de rotina de policiamento e fiscalização, policiais rodoviários federais abordaram um Renault Logan prata com placas de Sapucaia do Sul que transitava pela BR 290. Ao realizar uma entrevista com o condutor perceberam nervosismo e inconsistências nas suas respostas. O homem inclusive disse que vinha de Rivera, Uruguai, e que tinha ido lá comprar perfumes. Ele, entretanto, não portava dinheiro, perfumes, nem documentos comprovando a as compras. Os policiais então realizaram buscas pessoal e veicular, encontrando pouco mais de 1 kg de crack escondido no interior do veículo.

O criminoso, de 37 anos e natural de Porto Alegre, foi preso em flagrante e conduzido à polícia judiciária local. A droga e o veículo foram apreendidos.

Fonte e fotos PRF