Mercadão está com “Armações Grátis” até o final do mês de abril

Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas que possui mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil, com óculos solares, óculos de grau, óculos infantis, possui qualidade nos produtos, atendimento personalizado, garantia, marcas exclusivas e laboratórios conceituados.

Para o mês de abril apresenta mais uma promoção imperdível, “Armações grátis”, para você sua família.

Essa é sua oportunidade de ter uma armação incrível na compra de suas lentes e não pagar nadinha por ela.

Mas isso só o Mercadão dos Óculos faz por você! São mais de 600 opções disponíveis para escolher e as melhores lentes do mercado!

Confira o regulamento na loja !

Válido para compras acima de R$ 400,00.

Mercadão dos Óculos, exercendo seu papel social em parceria com a SOFIAL (Sociedade Filantrópica de Alegrete) está com a campanha:

“QUEM TEM”, faça sua doação na caixa verde.

Para participar, basta ir até a loja na rua Vasco Alves 220 e fazer a doação de um itens perecíveis, produtos de limpeza ou fraldas.

Vamos nos unir e ajudar quem precisa!

A equipe Mercadão dos Óculos agradece a sua doação!

“QUEM NÃO TEM”, pode passar na loja e pegar um item! Está à disposição da comunidade!

Siga a página do Mercadão no Facebook e instagram e confira as promoções das próximas semanais.

Mercadão dos óculos, sua ótica completa, com qualidade e preço justo!

Endereço: Vasco Alves – 220 – Sala 106 – Centro

Contato: 3421 2218

Whatsapp: 55 9 9984 2218

Facebook: Rede de Óticas Mercadão dos Óculos

Instagram:@mercadaodosoculosalegrete