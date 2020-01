Produção de silagem em propriedade assistida pelo projeto Balde Cheio

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR) tem por atribuição desenvolver projetos que possam gerar renda tanto na cidade como na zona rural do município. Alegrete possuí o 5º maior PIB agropecuário entre todas as cidades do Estado, estando atrás apenas de Cachoeira do Sul, Vacaria, Dom Pedrito e Uruguaiana, conforme Nota Técnica n° 16 do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, de 13 de dezembro de 2019. Diante disso, é possível constatar a vocação para a agropecuária do nosso município, o que levou a SEDETUR também direcionar esforços para o desenvolvimento do setor primário, afirma o secretário Jesse Trindade Santos.

Uma das frentes de trabalho da SEDETUR são o fomento e participação em projetos que impulsionem o setor agropecuário como o Projeto Balde Cheio, iniciativa do Programa MAIS LEITE Alegrete, que retornou ao município através do Projeto Valor S do Sicredi e que vem permitindo a capacitação de técnicos e produtores e permitindo o crescimento da atividade leiteira.

Em Alegrete, das sete propriedades assistidas pelo projeto Balde Cheio, o sítio São Felipe dos produtores José Oniro e Leonir Dambrós no assentamento Novo Alegrete está sob responsabilidade do engenheiro agrônomo da SEDETUR Leonardo Cera com auxílio do estudante do curso técnico em agropecuária do IFFar Wellington Menezes. Na última semana, o trabalho foi acompanhar e orientar a produção de silagem de milho, primeira vez que é plantado nesta propriedade. O serviço foi executado com equipamentos da patrulha agrícola da associação dos produtores do assentamento Novo Alegrete e Unidos pela Terra, sob responsabilidade do operador de máquinas Gilmar Salvador Gomes que foi o responsável pelo corte do milho. Já a compactação, umas das atividades mais importantes da ensilagem foi realizado pelo produtor Yago Patrik com um segundo trator.

Entre as orientações também constou regulagem e tamanho de corte, posição do silo, uso de inoculante, compactação e vedação. Conforme Cera, a silagem é uma estratégia que tem por objetivo produzir alimento para os períodos de vazio forrageiro, que é a transição entre pastagens de verão e inverno, o qual permitirá a propriedade manter a produção de leite, em especial na época onde a oferta do produto é menor e devido a isso, permite ao produtor receber mais pelo litro do leite entregue para a indústria, melhorando assim a renda familiar, permitindo inclusive novos investimentos na propriedade.

Informações sobre o projeto Balde Cheio, assim como orientações para a produção de silagem podem ser consultados através do telefone da SEDETUR (55) 3961 1741.