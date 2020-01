Professor de capoeira morre ao cair de penhasco no Morro das Furnas, em Torres

O professor de capoeira Juliano Pinto, 45 anos, morreu ao cair do topo da Torre do Meio, no Morro das Furnas, em Torres, no Litoral Norte, no início da manhã desta terça-feira (14). Seu corpo foi localizado sobre as pedras, próximo ao mar. A identificação foi confirmada pouco antes do meio-dia pelo delegado Juliano Aguiar, da Delegacia de Polícia de Torres.