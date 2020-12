Projeto integrador da URCAMP oferece assistência e acolhimento à comunidade LGBT

Compartilhe















CREAS e grupo de alunos de Direito da URCAMP – Alegrete desenvolveram material informativo voltado ao acolhimento e atenção ao público LGBT.

Alegrete possui uma plataforma chamada Sou I, onde instituições, empresas e outros entes podem informar demandas e problemas que enfrentam para que, através do programa de Projetos Integradores da universidade, a comunidade acadêmica trabalhe na pesquisa e desenvolvimento de soluções, nas mais diversas áreas.

Este ano, o CREAS (Centro de Referência Especializada em Assistência Social), órgão ligado à Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete, verificou que tem dificuldades em acessar o público que sofre de homofobia e, através da Plataforma Sou I, lançou o desafio para que alunos da comunidade acadêmica auxiliassem na tarefa.

O desafio foi aceito pelo grupo formado pelos alunos do curso de Direito, Elieser Ferreira de Menezes Costa, João Paulo Ribeiro Liscano, Maíza da Rosa Pereira, Marcos Vinicius Viana Duarte e Oriana Soravilla Pinto que, sob orientação da Professora Mestre em Ciências Criminais Maira da Silveira Marques e mentoria de Márcio Duarte, montaram um projeto que iniciou-se com uma pesquisa científica a respeito do amparo legal e das políticas públicas disponíveis para a comunidade LGBT.

O segundo passo, foi desenvolver uma cartilha informativa, que pode ser acessada por qualquer interessado através do link ao final da matéria, e traz informações sobre os direitos da comunidade LGBT e os serviços de acolhimento e apoio disponibilizado pelo CREAS àquelas pessoas que se sentem agredidas em seus direitos, ou mesmo desconfortáveis com a situação social em relação à sua orientação sexual ou identidade de gênero.

O trabalho foi destaque entre os Projetos Integradores do Módulo II do curso de Direito da URCAMP – Alegrete, o que levou o grupo a apresentá-lo a toda comunidade acadêmica, de todos os campi da URCAMP, na IV Mostra Institucional de Projetos Integradores, ocorrida de 01 a 04 de dezembro, com grade êxito.

É muito importante ressaltar o grande valor dessa integração entre universidade e comunidade, pois, ao trabalhar nesse tipo de projeto, os alunos da graduação já têm contato com o trabalho científico, sua importância e, principalmente, seu valor social.

Abaixo estão os links para download da apostila e visualização do vídeo de apresentação do trabalho, que podem e devem ser compartilhados por todos e todas, de modo que qualquer pessoa que necessite dos serviços de acolhimento e amparo do CREAS, tomem conhecimento e saibam que dispõem de um órgão público municipal, especializado e totalmente gratuito, que pode receber e orientar a comunidade LGBT.

Para receber atendimento pelo CREAS, é necessário agendamento prévio, que pode ser feito por telefone, e-mail ou presencialmente.

ONDE FICA?

Praça Getúlio Vargas, nº 46, 3º Andar, Alerete/RS.

QUAL E-MAIL? creasalegrete@yahoo.com.br

TELEFONE? (55) 3961-1123

DISQUE-DENÚNCIA: 0800-644-1622

Link para download da apostila:

https://drive.google.com/file/d/1T_x922Lt5OR8cogMqKNqSlpoeYiNiFEC/view? usp=sharing

Link para assistir ao vídeo de apresentação do trabalho: