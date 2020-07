Quem não estiver cumprindo os protocolos de distanciamento social e uso de máscara terá o nome encaminhado ao Ministério Público do Estado

Compartilhe









Secretaria de Saúde de Uruguaiana adotará mais uma estratégia de fiscalização e orientação à comunidade sobre o contágio do novo Coronavírus.

Segundo a secretária Lílian Stumm, a partir deste final de semana, equipes formadas por técnicos de enfermagem, fiscais da Prefeitura Municipal e Exército Brasileiro, estarão visitando os bairros da cidade e o interior do município, levando informações e realizando fiscalização. “Os números registrados nos últimos meses demonstram que a comunidade não costuma buscar os Centros de Triagem aos finais de semana. Então, vamos levar os profissionais até as pessoas através de equipes itinerantes. Com isso, os Centros de Triagem funcionarão de segunda a sexta-feira, já aos sábados e domingos os profissionais participarão das equipes volantes”, explicou ela.

Durante as abordagens, aquelas pessoas que não estiverem cumprindo os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras terão os nomes encaminhados ao Ministério Público do Estado. As pessoas que precisarem de atendimento aos finais de semana devem se dirigir à Unidade de Pronto Atendimento ou ao Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana. Fonte: Rádio Charrua