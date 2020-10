Reciclador encontra R$ 5,5 mil em lixão e devolve dinheiro ao dono em Machadinho

Um gesto do reciclador Gustavo Guedes, de 19 anos, repercutiu pela cidade de Machadinho, no Norte do estado, nesta semana. Na terça-feira (13), ele encontrou R$ 5,5 mil em notas de R$ 100 enquanto fazia a separação do material na empresa de reciclagem dos pais e devolveu o dinheiro ao dono.