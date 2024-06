Representantes de Alegrete iniciam disputa pelo Estadual de futsal neste fim de semana

Neste sábado (15), inicia o Campeonato Estadual de Futsal e os representantes de Alegrete começam a entrar em quadra pela disputa do acesso. Center Fhoto ( Série Bronze), AABF -Blackout Futsal (Série Bronze) e Real (Série Prata), serão os representantes do Município na competição estadual.

No domingo (16), a equipe do AJS enfrenta a forte equipe do ACCAD de Santiago, uma das candidatas ao acesso à Serie Prata. O jogo acontece a partir das 18h no ginásio da Arena Esporte e Lazer e a entrada no recinto será cobrado o valor do ingresso R$ 10,00.

Já no próximo domingo, 23, a equipe da AABF enfrenta o time do Ser Capão do Cipó pela estreia da Série Bronze. A partida acontece no ginásio da Escola Oswaldo Aranha e o valor do ingresso está no valor de R$ 10,00 ou 2 por R$ 15,00, segundo os diretores da equipe, o ginásio deve estar tomado de torcedores e o incentivo deve ser forte rumo à primeira vitória na competição.

O Real estreia apenas no fim do mês e fora de casa pela Série Prata. O representante alegretense passou por uma nova reformulação neste ano e conta com alguns jogadores estreantes para a disputa do Estadual de futsal.