RG Futsal volta da Copa Itacurubi com premiação em quatro categorias

“Futebol é mais do que um esporte, é uma paixão que une gerações e fortalece laços”. Foi com este slogan que no último fim de semana, nos dias 15 e 16 de Junho de 2024, foi realizada com grande êxito a 2ª Copa Itacurubi, categoria de base.

O evento esteve sob a batuta da Escolinha Ousadia e Alegria em parceria com a Secretaria de Esportes do município, e teve a participação de 48 equipes de 12 cidades da região Fronteira. Além de movimentar a economia local, a competição trouxe alegria e promoveu o espírito esportivo entre as crianças.

A cidade de Alegrete foi bem representada pelas categorias de base da RG Futsal. O ex-jogador profissional e coordenador técnico Rodrigo Gasolina conseguiu resultados maiúsculos nas quatro categorias que levou até a cidade de Itacurubi.

Com a gurizada Sub-09 a RG trouxe um 3º lugar, também com a Sub-15 um terceiro, numa das categorias de disputas mais acirradas. O Sub-11 da RG trouxe o caneco de campeão, numa boa campanha da gurizada de Alegrete. Já o Sub-13 chegou ao título máximo nas disputas de penalidades, após empate no tempo normal da decisão. Festa alegretense em Itacurubi, a delegação da RG Futsal viajou com cerca de 80 pessoas.

“Agradeço imensamente aos pais, patrocinadores e os atletas que se dedicaram e se esforçaram muito em quadra. Obrigado por honrarem essa camisa”, resumiu o professor Gasolina.

Confira os vencedores da competição:

Cat. Sub-07 – Campeão Joga 10 (São Borja)

Vice-campeão: Academia Cem (Santiago)

Sub-09 – Campeão Academia Cem ( Santiago)

Vice-campeão: Bola Pro Futuro ( Santiago)

3º lugar: RG futsal (Alegrete)

Sub-11 – Campeão RG futsal (Alegrete)

Vice-campeão: Ousadia e alegria

Sub-15 – Campeão Grenal (São Francisco de Assis)

Vice-campeão: Gol de Ouro (Jaguari)

3º lugar: RG futsal (Alegrete)

Sub-13. Campeão Academia cem(Santiago)

Vice-campeão: RG Futsal (Alegrete).

Fotos: Anderson Fotossm