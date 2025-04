Garis, motoristas e servidores da limpeza urbana participam de semana voltada à prevenção de acidentes

O evento, realizado no auditório da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), teve como foco a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, promovendo saúde integral e segurança no ambiente de trabalho.

A programação foi voltada especialmente aos servidores da coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, garis, motoristas e demais trabalhadores da área, com o objetivo de oferecer formação e treinamentos específicos. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, o principal propósito da iniciativa foi fomentar o conhecimento e estimular a reflexão crítica dos servidores sobre a importância da prevenção de acidentes, do combate ao adoecimento e da busca por qualidade de vida tanto no trabalho quanto fora dele.

A abertura oficial do evento ocorreu na terça-feira, 23, e contou com a palestra do médico ortopedista e traumatologista Dr. William Corrêa, do CEREST, seguida por uma dinâmica conduzida pelo educador físico Marluan Alende, da Secretaria de Saúde.

No último dia, 24, os participantes acompanharam duas palestras técnicas. A engenheira civil e de segurança do trabalho Lauren Morais da Silva abordou questões ligadas à Segurança do Trabalho, enquanto o engenheiro agrônomo Édson Plá, da SANEP de Pelotas, compartilhou experiências e práticas sobre a “Gestão de Resíduos no Poder Público”.

A 3ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho encerrou, nesta sexta-feira(25), com a avaliação positiva dos organizadores, destacando a importância de ações contínuas de formação e cuidado com os servidores que atuam diretamente em serviços essenciais para a cidade.