De acordo com as informações apuradas até o momento, o ciclista sofreu uma queda e bateu a cabeça após a colisão. Ele foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico.

A Brigada Militar esteve no local e atendeu à ocorrência. As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.