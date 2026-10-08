Rio Ibirapuitã retorna à cota de atenção e dezenas de famílias ainda estão fora de casa em Alegrete

O Rio Ibirapuitã voltou a apresentar elevação no nível na tarde desta quinta-feira (8), em Alegrete, e retornou à cota de atenção, aumentando a preocupação das autoridades e das famílias que vivem em áreas próximas às regiões ribeirinhas.

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No final da manhã, o nível do rio voltou a crescer e atingiu a marca de 7 metros e 50 centímetros, entrando novamente em cota de atenção. A chuva, que cessou ainda durante a manhã, deixou um acumulado de 64,2 milímetros.

Na medição realizada às 13h15min, o Rio Ibirapuitã alcançou 7 metros e 58 centímetros, ficando 25 centímetros acima da medição registrada sete horas antes. A elevação mantém as equipes da Defesa Civil em alerta diante da possibilidade de novos alagamentos e da necessidade de retirada de moradores de áreas consideradas de risco.

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Dezenas de famílias continuam fora de suas casas

De acordo com os dados divulgados pela Defesa Civil, o cenário já provocou a retirada de centenas de moradores de diferentes bairros do município.

Até o momento, são:

30 famílias desabrigadas, totalizando 91 pessoas;

61 famílias desalojadas, correspondendo a 160 pessoas.

Entre os moradores afetados estão famílias dos bairros Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar.

A diferença entre desalojados e desabrigados está relacionada ao local para onde essas pessoas foram encaminhadas. Enquanto os desalojados deixam suas residências, mas conseguem permanecer na casa de familiares, amigos ou em outro local por conta própria, os desabrigados necessitam de acolhimento em estruturas disponibilizadas pelo poder público ou entidades de apoio.

Abrigos recebem famílias

Diante da situação, três pontos foram disponibilizados para receber as pessoas que precisaram deixar suas residências.

Os abrigos estão instalados no:

Ginásio da Escola Honório ;

; Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano ;

; Igreja Quadrangular.

As estruturas estão sendo utilizadas para acolher moradores afetados pela elevação do Rio Ibirapuitã e pelos alagamentos registrados em diferentes pontos da cidade.

Rio continua sendo monitorado

Mesmo com a chuva tendo diminuído e cessado durante a manhã, o nível do Rio Ibirapuitã continua sendo acompanhado pelas equipes responsáveis. A elevação registrada ao longo das últimas horas demonstra que os efeitos da chuva permanecem refletindo no comportamento do rio.

A recomendação para os moradores de áreas de risco é que permaneçam atentos às orientações da Defesa Civil e, diante de qualquer sinal de alagamento ou aumento do risco, deixem o imóvel e procurem um local seguro.

Com dezenas de famílias já fora de suas casas, a situação exige atenção especial principalmente nas regiões próximas ao rio e nos bairros que historicamente são afetados quando o Ibirapuitã apresenta elevação.

A Defesa Civil segue acompanhando as medições e a evolução do nível do rio. A orientação é que a população não tente atravessar áreas alagadas e procure os órgãos de emergência em caso de necessidade.