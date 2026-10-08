Vereador Cléo Trindade articula campanha e entrega 103 telhas de Brasilit a famílias do Passo Novo

Quase duas semanas após o temporal de granizo que atingiu a localidade do Passo Novo, em Alegrete, famílias que tiveram suas residências danificadas ainda enfrentam dificuldades para recuperar as estruturas atingidas. Diante desse cenário, o vereador Cléo Severo Trindade articulou, junto a amigos e apoiadores, uma campanha para arrecadar recursos destinados à aquisição de telhas de Brasilit para as famílias afetadas.

A mobilização resultou na aquisição e entrega de 103 telhas, destinadas a famílias que permanecem necessitando de apoio para recompor as coberturas de suas casas.

A entrega ocorreu como parte da iniciativa organizada pelo vereador, que destacou a participação das pessoas que contribuíram com a campanha.

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“Quando nos unimos, conseguimos fazer a diferença na vida das pessoas”, destacou Cléo Severo Trindade ao agradecer aos participantes da mobilização.

Segundo o vereador, a divulgação da entrega também tem o objetivo de prestar contas aos amigos e colaboradores que participaram da campanha e contribuíram para a compra dos materiais.

Temporal deixou centenas de casas danificadas

O episódio que deu origem à mobilização ocorreu na noite de 26 de setembro, quando uma forte tempestade acompanhada de granizo atingiu o Passo Novo. As pedras de gelo provocaram danos em telhados, veículos e estruturas da comunidade. Na ocasião, moradores também enfrentaram interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Os primeiros levantamentos apontaram cerca de 300 residências atingidas. Nos dias seguintes, a Defesa Civil trabalhou na atualização dos números e informou que aproximadamente 400 casas foram afetadas. O município passou a distribuir materiais para auxiliar na recuperação das coberturas danificadas.

A Prefeitura e a Defesa Civil também atuam desde as primeiras horas após o temporal, inicialmente com a distribuição de lonas e, posteriormente, com a entrega de brasilit. Conforme levantamento divulgado em 29 de setembro, cerca de 1000 folhas de Brasilit já haviam sido distribuídas pelo município.

Além da atuação do poder público, moradores, empresários, voluntários e grupos da comunidade organizaram campanhas independentes para arrecadar materiais e recursos destinados às famílias atingidas.

Solidariedade ainda é necessária

Apesar das ações realizadas desde o temporal, o processo de recuperação das famílias não terminou. A reconstrução das residências danificadas exige materiais, mão de obra e recursos, e diferentes iniciativas comunitárias continuam buscando atender às necessidades que permanecem.

É nesse cenário que a campanha liderada por Cléo Severo Trindade se soma às demais ações de solidariedade realizadas no Passo Novo. A entrega das 103 telhas representa uma contribuição pontual para algumas das famílias atingidas, mas também evidencia que ainda há muito a ser feito para que todos os moradores consigam recuperar plenamente suas casas e retomar a normalidade após o temporal.

Para Cléo, a mobilização deve continuar enquanto houver famílias precisando de auxílio. “Seguimos juntos, trabalhando e ajudando a quem mais precisa”, afirmou o vereador.