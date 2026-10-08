Tornado causa destruição em propriedades rurais no Rincão de São Miguel, em Alegrete

A força do fenômeno provocou a destruição de galpões, derrubou árvores, danificou e tombou máquinas agrícolas e também causou a morte de animais. Diferentes propriedades da localidade foram atingidas, entre elas a Cabanha Azul.

A reportagem do PAT conversou com o proprietário rural Lucas Di Napoli, que teve a propriedade atingida pelo tornado. Segundo ele, a força do vento provocou grandes prejuízos e deixou estruturas completamente destruídas.

Leia mais: Julier, do Passo Novo, o guri do pão caseiro

“Não tenho conhecimento específico se era um tornado ou um vento muito forte, mas acabou por devastar aqui nossa propriedade”, relatou Lucas.

Na propriedade, o fenômeno derrubou máquinas e destruiu galpões. Os estragos também foram registrados em outros pontos do Rincão de São Miguel, com árvores arrancadas e estruturas danificadas pela força do vento.

Além da destruição provocada pelo tornado, a madrugada foi marcada por chuva intensa em Alegrete. O acumulado ultrapassou os 70 milímetros, acompanhado de ventos muito fortes em diferentes pontos do município.

Leia mais: Médico se comove com paciente que não seguiu suas orientações; “doutor, eu não sei ler”

Os maiores impactos foram registrados no interior, especialmente na região do Rincão de São Miguel. Após a passagem do fenômeno, moradores e proprietários rurais iniciaram o levantamento dos prejuízos e a retirada de estruturas e árvores que ficaram espalhadas pelas propriedades.

A dimensão dos danos chama atenção pela intensidade da ocorrência, que atingiu diferentes propriedades em uma mesma região e deixou um cenário de destruição no interior de Alegrete.