Rodrigo Lameira coordenador técnico do Inter campeão da Copa São Paulo está em Alegrete

Na tarde quente de sexta-feira (31), o coordenador técnico do Sport Club Internacional Rodrigo Lameira se preparava para se somar a equipe Sub-13 que disputa vaga na semifinal do 40º Efipan, quando atendeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo no hall do hotel onde está hospedado.

Lameira que retornou ao clube gaúcho depois de uma temporada no Bahia, já levantou taça. Com o grupo Sub-19 foi pentacampeão da Copa São Paulo. O profissional assumiu e já pegou em andamento o projeto vitorioso na copinha.

Rodrigo Lameira tem passagens por clubes Grêmio, Flamengo e Bahia. Ele também atuou por três anos e meio como observador técnico das seleções brasileiras de base. O profissional possui especialização em Gestão do Futebol, pelo Internacional, e Gestão Técnica do Futebol, pela Universidade do Futebol / ABEX.

“Foi uma preparação intensa e bem construída pelo clube. O resultado diz tudo que esse grupo passou”, comenta Rodrigo. Ele chegou a Alegrete nas noite de quinta-feira (30), com uma equipe de profissionais que vão desde psicóloga e treinadores das equipes de base que vão conferir o clima competitivo do Efipan.

Rodrigo não esconde que o clube precisa voltar a vencer em Alegrete. Mas adianta que será preciso construir um trabalho de preparação dos meninos 2006. O profissional acompanhado do diretor geral Nelson Baron afirma que um novo projeto vai privilegiar as categorias de base.

A conquista em São Paulo deu crédito a base e o trabalho vai ser fortalecido em 2020, afirma Rodrigo. “Vencemos a competição mais forte do país. Vamos fortalecer nosso celeiro de ases”, destaca o diretor Baron.

Rodrigo se diz satisfeito com início dos trabalhos no Inter. Conhecido do clube assumiu o posto que era do ex-jogador Ortiz. Chegou em meados de dezembro e já está implantando seu método de trabalho. Analisou a performance do sub-16 na Copa Santiago e agora acompanha tecnicamente o Efipan. “Voltaremos melhor do que hoje. Tenham certeza o Inter o trabalho terá este objetivo. Melhorar sempre.”, afirma.

Quanto a captação de atletas, Rodrigo explica que o RS será abastecido por catadores que vão avaliar meninos em potenciais. Uma parceria com o consulado do Inter em Alegrete através do cônsul Vilmar Freitas poderá trazer avaliação do Inter para o município.

Maior vencedor no Efipan, a trupe colorada se prepara para mais uma decisão na competição. O jogo contra o Nacional nesta sexta é encarado como final. A possibilidade de um clássico grenal numa semifinal será um teste de fogo para a garotada 2006, que em 2019 não disputou o campeonato gaúcho da categoria.

Júlio Cesar Santos