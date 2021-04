Rumo diz que está tomando providências sobre fechamento de acesso à linha férrea em Alegrete

Compartilhe















O fechamento de acesso à rede férrea, entre a Avenida Braz Faraco e Pedreiras na na passada, gerou muitas reclamações de trabalhadores que cruzavam pela lateral dos trilhos para ir ao trabalho, vir a um mercado e outros bairros daquela região de Alegrete.

O local continua fechado e a empresa Rumo que detém a concessão da linha já esta ciente da situação.

Em contato com a empresa, a assessoria de imprensa informa que estão tomando as providências para identificar o responsável pela obra irregular e emitir a notificação para que o local seja readequado para as condições originais.

Em relação a circulação de pessoas no local, a concessionária orienta que caminhar sobre os trilhos é uma prática ilegal, a área é restrita a pessoas autorizadas.

As linhas férreas no Brasil são de domínio da União que tem projetos de reativar essas linhas como uma alternativa a mais de transporte no país.