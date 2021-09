Saiba a previsão astrológica para o mês de setembro

Setembro traz um respiro que muitas pessoas estão clamando após o conturbado (astrologicamente falando) mês de agosto. As relações interpessoais podem ter sido um pouco abaladas e a paciência estava menor do que o costume, mas o próximo mês prometer ser de maiores reflexões – por mais que tenha a presença do temido mercúrio retrogrado.

No início do mês, Mercúrio entra em Libra, signo das relações, dos flertes, das negociações, da harmonia e do equilíbrio. Isso gera um desejo de nos comunicarmos sem julgar, de compreendermos o outro e fazer pontes entre as relações. Por isso, cuidado: as relações precisam ter equilíbrio, nada de se doar mais do que o outro esperando que ele faça o mesmo. Outro ponto importante que deve ter a nossa atenção: não projetar no outro problemas que sejam nossos.

O saldo positivo da passagem lenta de Mercúrio é a empatia que permeara a vida. Também uma disposição para servir, abrindo mão de certas coisas em prol do futuro. Finais de relações podem surgir com frequência durante este ciclo, já que é um bom período para ter conversas importantes.

No dia 20 a lua cheia vai estar em Peixes, signo que impulsionará (ainda mais) o olhar empático para as coisas, minimizando questões relacionadas ao ego. Em contraste a isso, Vênus passa o mês em Escorpião e esse posicionamento traz bônus e ônus. O lado positivo é nos abrirmos aos nossos desejos ocultos, às próprias falhas e às do outro; já o negativo faz com que pensemos que nossos problemas são maiores que os dos outros.

Mas é importante lembrarmos que muita coisa acontece ao longo dos dias. Estamos vivendo um cenário muito difícil de lidar, então é normal as coisas ficarem confusas por aqui mesmo sem ter interferência dos astros. Espero que o signo de Libra nos contagie durante o mês e que as comunicações fluam de maneira mais leve – como os astros indicam.