Saiba como o Sicredi pode alavancar a sua safra 2024/2025

Com objetivo de dar suporte ao agronegócio, o Sicredi disponibiliza o pré-custeio da safra 2024/2025, para antecipação da compra de insumos, sementes, adubos, defensivos e muito mais.

Com isso, o produtor rural pode garantir a aquisição destes produtos, minimizando alguns impactos, como variação de valores, em busca de uma maior rentabilidade dos negócios.

As linhas de crédito para custeio oferecem um suporte financeiro para os produtores rurais cobrirem os custos de produção agropecuária, impulsionarem a eficiência operacional, promover a sustentabilidade de seu negócio e muito mais.

Vantagens do pré-custeio:

O crédito para custeio pode apoiar o produtor rural desde o início do ciclo produtivo e para a manutenção de criação de animais. O custeio agrícola é indicado para despesas relacionadas com o sistema de produção, seja ele, lavoura de grãos ou frutas e verduras. Já o custeio pecuário é uma ótima opção para custear as despesas do sistema produtivo na propriedade.

Linhas disponíveis na Sicredi Essência

O agronegócio é um dos pilares da economia do país e engloba desde atividades agropecuárias até a agroindústria e o Sicredi é umas instituições mais próximas do produtor.

Neste ano, além das linhas para custeio, o Sicredi oferece ao agricultor outras possibilidades em crédito: crédito para colheita e aquisição de matrizes e aquisição de drones são algumas das novidades.

Procure a agência da Sicredi Essência mais próxima de você e receba uma consultoria especializada para alavancar a sua safra.