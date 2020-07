Compartilhe









Santana do Livramento e São Gabriel registraram óbitos pela COVID-19.

A secretaria estadual de saúde confirmou no sábado, dia 25, a morte de um homem de 69 anos em Santana do Livramento e a morte de outro homem de 53 anos em São Gabriel.

Alegrete não teve novos casos positivos no dia de ontem. O Prefeito Márcio Amaral adotou medidas drásticas e decretou Lockdown até às 6h desta segunda-feira (27). O Decreto iniciou na noite da última sexta-feira.

Com isso, a Região de Agrupamento Uruguaiana R03 já contabiliza 29 óbitos pela COVID-19:

⏺ São Gabriel – 12 mortes

⏺ Alegrete – 9 mortes

⏺ Santana do Livramento – 4 mortes

⏺ Quaraí – 2 mortes

⏺ Manoel Viana – 1 morte

⏺ Maçambará – 1 morte

Com informações Rádio Charrua