Saúde na Estrada oferece atendimentos gratuitos em Alegrete

Caminhoneiros e moradores de Alegrete terão acesso a uma série de serviços gratuitos de saúde e bem-estar nesta terça-feira (25). A iniciativa Saúde na Estrada, promovida pela Ipiranga, chega ao município como parte de uma programação que percorre 82 cidades de 17 estados brasileiros.

Em Alegrete, os atendimentos serão realizados das 9h às 17h, no posto J. A. Lima & Cia Ltda., localizado na BR-290, Km 575.

A ação oferece uma estrutura voltada principalmente à prevenção e ao acompanhamento básico da saúde. Entre os serviços disponíveis estão verificação da pressão arterial, temperatura corporal, oxigenação do sangue e batimentos cardíacos, além de avaliação de glicemia, testes oftalmológicos e exame de bioimpedância, utilizado para analisar a composição corporal.

Também estão previstos testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. A programação inclui ainda serviços gratuitos que vão além da área da saúde, como cadeira de massagem e barbearia.

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A iniciativa é realizada em parceria com secretarias municipais de saúde, instituições de ensino e escolas técnicas.

Segundo a Ipiranga, o Saúde na Estrada possui 17 anos de atuação e já atendeu mais de 750 mil pessoas, passando por 228 municípios de 22 estados brasileiros. Ao longo desse período, foram realizados mais de 1.700 eventos, com a participação de aproximadamente 56 mil profissionais de saúde voluntários.

Somente em 2025, o projeto registrou mais de 24 mil atendimentos, entre eles cerca de 12 mil testes rápidos e 5 mil avaliações de acuidade visual.

Para Wagner Oliveira, gerente de Trade Marketing da Ipiranga, os postos da rede Rodo Rede representam mais do que locais de abastecimento.

“Com o Saúde na Estrada, reforçamos nosso compromisso de proporcionar uma experiência única, reunindo praticidade, serviços e bem-estar em um só lugar”, afirma. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Embora tenha como um dos principais públicos os caminhoneiros, o projeto é aberto ao público. A proposta é aproveitar a estrutura dos postos participantes para oferecer serviços de prevenção e cuidados básicos durante a passagem das equipes pelas diferentes cidades.

Em Alegrete, a ação integra a passagem da carreta pelo Rio Grande do Sul. Antes do município, o Saúde na Estrada esteve em Eldorado do Sul, no dia 17 de agosto, e São Lourenço do Sul, no dia 21. Depois de Alegrete, a programação segue para Farroupilha, no dia 27.

Serviço

Saúde na Estrada 2026 – Alegrete

Data: 25 de agosto

Horário: das 9h às 17h

Local: J. A. Lima & Cia Ltda.

Endereço: BR-290, Km 575 – Alegrete (RS)

Entre os serviços previstos estão check-up básico, aferição de pressão, glicemia, avaliação de acuidade visual, bioimpedância, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de cadeira de massagem e barbearia.