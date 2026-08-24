Mommy Taping®: cuidado especializado no pós-parto e na recuperação após cirurgias ginecológicas

O MOMMY TAPING® é uma técnica desenvolvida e registrada pela fisioterapeuta Dra. Fabiana Lucchesi, com protocolo específico para o cuidado no pós-parto imediato e também aplicável no acompanhamento após cirurgias ginecológicas. Em Alegrete, a fisioterapeuta Karolina Rodrigues Lopes é credenciada e licenciada para realizar a técnica.

Mais do que um taping para suporte abdominal, o MOMMY TAPING® faz parte de um protocolo fisioterapêutico que considera diferentes aspectos da recuperação da mulher após o parto ou procedimentos ginecológicos, como edema, dor e desconforto, mobilidade dos tecidos, postura, funcionalidade e, nos casos de cesariana, o processo de reparação e evolução da cicatriz.

Principais objetivos do MOMMY TAPING®:

Alívio da dor;

Redução do edema;

Auxílio na modulação da resposta inflamatória e no reparo tecidual;

Auxílio na prevenção e no manejo de fibroses, seromas e aderências;

Suporte e reposicionamento dos tecidos e do abdômen;

Melhora da postura;

Redução da sensação de “órgãos soltos” e do desconforto relacionado à pressão sobre o assoalho pélvico;

Favorecimento de uma boa evolução estética e funcional da cicatriz, nos casos de cesariana.

Como funciona o acompanhamento?

O acompanhamento começa ainda no pré-parto e continua após o nascimento do bebê, com avaliação, aplicação das técnicas indicadas e reavaliações ao longo do processo de recuperação. A técnica também pode ser utilizada como parte do cuidado fisioterapêutico após cirurgias ginecológicas, conforme a indicação e a avaliação individual.

Conforme a necessidade de cada paciente, outros recursos fisioterapêuticos também podem ser associados ao atendimento.

O objetivo é acompanhar a evolução da mulher de forma personalizada, respeitando seu momento e suas necessidades durante o pós-parto ou período de recuperação cirúrgica.

O atendimento inclui Termografia, Fotobiomodulação com laser de baixa intensidade, Taping Mecânico, Taping Mamário e Taping Linfático conforme a avaliação individual.

“O MOMMY TAPING® vai muito além de simplesmente colocar uma fita ou sustentar o abdômen. Existe avaliação, raciocínio clínico e um protocolo individualizado para acompanhar as necessidades da mulher durante sua recuperação”, explica Karolina.

A proposta é oferecer um cuidado fisioterapêutico especializado, contribuindo para que a mulher tenha mais conforto, segurança, autonomia e funcionalidade durante o período de recuperação.

Para saber mais sobre o MOMMY TAPING® e os atendimentos de fisioterapia no pós-parto e após cirurgias ginecológicas, entre em contato com Karolina Lopes, fisioterapeuta.

📍 Atendimento: Em domicílio ou no Consultório de Fisioterapia Isadora Dornelles Alves — Rua Dr. Lauro Dornelles, 590, Centro, Alegrete/RS.

📱 Agendamentos: (55) 99149-6063

📲 Instagram: @fisio_karolina