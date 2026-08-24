Suspeito de 18 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas

Segundo o registro da ocorrência policial, uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento pela região quando encontrou o jovem próximo a uma moto, com um capacete nas mãos. Durante a abordagem, os policiais teriam localizado uma porção de maconha com o suspeito.

Ainda conforme o registro, foram apreendidos 24 gramas de maconha, uma balança de precisão, três embalagens do tipo zip lock, R$ 36 em dinheiro e um aparelho celular.

O condutor da moto, deixou o local ao perceber a aproximação da viatura e não foi abordado pelos policiais.

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O jovem foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentado à autoridade policial. Conforme o registro, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi registrada na DPPA.