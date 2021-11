Se você não gosta de leitura, certamente é porque não descobriu seu estilo literário

Há três tipos de pessoas: os que leem porque gostam, os que leem porque precisam e os que não gostam de ler. Seja lá quais forem os motivos de cada um, não podemos discordar que ler traz diversos benefícios, entre eles: a melhora da escrita, fala e amplitude do conhecimento e vocabulário.

Estamos vivendo a era da tecnologia, onde um celular, para algumas pessoas, é mil vezes mais interessante que um livro e, consequentemente, o número de leitores vêm diminuindo cada vez mais. Parte dos leitores praticam pela possibilidade de viajar para inúmeros lugares sem nem sair do lugar, aprendizados que marcam e levam a reflexões profundas, além de poder soltar a imaginação de um modo saudável.

Especialistas no assunto afirmam que não há quem não goste ler, há quem não encontrou o seu estilo literário. Confira os 7 benefícios da leitura que, com certeza, irão motivar você a ler um pouco mais:

CRIATIVIDADE

Ao contrário da leitura, os filmes e séries contam com efeitos sonoros e visuais, proporcionando uma interação direta com a história, sem usar e abusar da imaginação. A leitura faz com que você imagine as cenas, os momentos e os personagens, é preciso criar um mundo na nossa cabeça de acordo com o roteiro do livro, o que acaba estimulando a criatividade e aguçar a imaginação.

REDUZ O ESTRESSE

Relaxar e se divertir nos dias de hoje é indispensável. Alguns minutinhos de leitura são capazes de aliviar a tensão dos músculos e de reduzir a frequência cardíaca e, devido a isso, diminui o nível de estresse.

EXERCITA O CÉREBRO

Quando lemos, diversas partes do cérebro são exercitadas, entre elas: a percepção, memória e o raciocínio. Durante a leitura, precisamos decifrar letras, palavras e frases, além de transforma-las em vozes mentais e usar a imaginação para reproduzir as cenas mentalmente, o que ativa toda a região esquerda do cérebro, entre outras.

CONHECIMENTO AMPLO

Quanto mais se lê, mais aprende e, consequentemente, torna-se mais fácil manter uma boa conversa sobre diferentes assuntos. O conhecimento alimenta o cérebro e um diferencial nas entrevistas das grandes empresas, então pegue um livro, uma revista ou um jornal e comece a exercitar a sua mente.

Geovanna Valério Lipa