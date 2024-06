Secretaria de agricultura e pecuária faz visita técnica a produtores que vendem pelo Cartão Feira em Alegrete

Desde que foi instituído o cartão feira aos servidores da Prefeitura de Alegrete, há pouco mais de dois meses, o setor técnico da Secretaria de Agricultura e Pecuária passou a visitar os produtores de hortifrutigranjeiros, no sentido de auxiliar esses produtores para que possam produzir e abastecer as feiras que vendem esses alimentos aqui na cidade.

De acordo com a nova secretária de agricultura e pecuária e desenvolvimento rural, Gabriela Weiler, é importante que eles tenham os produtos e garantia de venda a servidores da Prefeitura pelo Cartão Feira. No dia 7, a secretária visitou a produtora Andrea Nicolli, no corredor dos boiões, no Caverá que cultiva morangos e outros produtos. Ela diz que com a garantia de vender no cartão, a produtora rural informa que aumentou o cultivo de morangos para cinco mil pés da fruta, porque tem a garantia de comercialização. Além dos morangos, Andreia produz geleia, suco e panificados.

Para vender pelo Cartão, os produtores de hortifrutigranjeiros precisaram se cadastrar na Secretaria, na Avenida Tiraju.