Meninos determinados e sonhadores é outro nível

Crianças com um grande amor ao esporte não se deixaram abater por uma dificuldade.

Uma linda história de dez “jogadores” entre 11 e 13 anos que residem no bairro Progresso, em Alegrete.

O PAT foi contatado por Artur Asafes. Ao ler a mensagem deste pequeno grande guerreiro, é possível compreender que a dificuldade e as limitações estão impostas muitas vezes por cada ser humano, devido ao prisma em que avalia cada situação.

De forma muito objetiva ele citou: . eu e meus amigos estávamos jogando futebol com uma bola que acabou furando, porém, mesmo assim, continuávamos a realizar nossos jogos. Nossas traves eram feitas com cones que ganhamos de um funcionário de uma empresa(RGE), mas infelizmente, alguém furtou na noite passada.

Ficamos muito tristes, entretanto ao invés de desistirmos de jogar nosso futebol, fomos em busca de uma nova opção.”- descreveu.

Na sequência, Artur destacou que ele, Juliandre Calage, Alejandro Silva e Samuel Gidel, decidiram que precisavam buscar recursos para que uma nova opção de trave fosse realizada, assim como uma nova bola.

“Fomos à luta e nos surpreendemos com a ajuda do nosso vizinho que tem uma mecânica, ele nos doou madeiras para que pudéssemos construir as traves”- falou empolgado e muito feliz.

Artur e os amigos, não se intimidaram e conseguiram o restante do material como martelo, pregos entre outros, para colocarem em prática a construção das novas traves. Orgulhoso, ele enviou fotos do trabalho que realizaram e da primeira já concluída.

“Até sexta, vamos concluir a outra. Não podemos desistir dos nossos sonhos. O futebol é a forma em que realizamos atividade física, nossa integração e todos gostam muito. Não podemos ter um espaço melhor, sempre decidimos criar o nosso. Como nossos cones foram furtados, assim como a bola, mesmo murcha. Estamos fazendo o possível para que nosso lazer não seja “destruído. Agora, só falta a outra trave e uma bola. O mais difícil é a bola, mas se alguém tiver alguma para nos doar, será muito bem vinda”- diz o menino com uma grande força de vontade e muita inspiração e exemplo para muitas pessoas.

A trave foi construída nos fundos do pátio da residência de Artur. Se alguém puder auxiliar com uma bola, pode falar com eles no bairro Progresso – rua Antônio Brasil Milano 37.

“Eu e meus amigos agradecemos muito, se alguém puder doar a bola. Vamos ficar muito felizes”- encerrou.