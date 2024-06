Alunos do Ensino Médio do Oswaldo Aranha fazem revitalização da área externa da escola

Um projeto de revitalização da área externa do Instituto de Educação Oswaldo Aranha evidência a cidadania de alunos. Estudantes da professora de Língua Portuguesa, Amélia Oliveira, estão revitalizando os espaços da área externa da escola. É mais que uma ação de cuidado e amor pela escola que os acolhe. Os jovens colocaram a mão na massa e, neste início, o resultado é a pintura de bancos e alguns passeios que ficam no pátio do Oswaldo Aranha.

A professora informa que essa atividade faz parte do componente curricular, Linguagem na Construção de Projetos. A escola compra as tintas e com animação os estudantes do nível médio realizam pinturas e, aos poucos, vão transformando os bancos que estão com a pintura desgastada. O projeto pretende estender a revitalização e, para isso, precisa de parceria do comércio diz a professora Amélia Oliveira. Ela lembra que essa atividade tem o aval do diretor do IEEOA, Ernesto Viana.

Os alunos das turmas 102,103, 202,203, 302,303 e 304 estão fazendo esta revitalização que, com o toque de pintura, já mostra um novo visual da Escola.