Secretaria de Desenvolvimento tem agência de microcrédito para ajudar empreendedores de Alegrete

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete- SEDETUR atende em novo endereço desde agosto passado na rua Luis de Freitas, a Secretaria está na nova sede denominada “Casa do Empreendedor”.



Estruturada no conceito moderno de qualidade e eficiência no atendimento, a SEDETUR oferece informações, orientações e serviços para formalização de empreendimentos, segundo descreve a Secretária Caroline Figueiredo.

Em sua sede também está sediada a Mbembui, agência de microcrédito.



Com uma equipe bastante técnica, a Casa do Empreendedor busca excelência no atendimento, agilizando os processos, principalmente de abertura de novos alvarás.

Em 2020, foram 456 novos alvarás (até o dia 22 de outubro). Totalizando atualmente 5.036 alvarás ativos no município. Um número bastante importante principalmente em meio ao ano atípico devido à pandemia da Covid 19 que assola o mundo inteiro.

O atendimento da Casa do Empreendedor é realizado de segunda a sexta-feira das 7h.30min às 13h.30min.

Fotos: arquivo SEDETUR