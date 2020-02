Secretário de Saúde comenta suspeita de coronavírus em Santiago

Santiago é um dos primeiros Municípios do Estado a concluir o seu Plano de Contingência para o Coronavírus, adequado a realidade local, mapeando todos os pontos de atuação, considerando a participação das unidades municipais de saúde, do Grupo Hospitalar Santiago, do Hospital Militar e outras entidades. Todos estão preparados.

O plano foi apresentado nesta quinta, 27, pelo Secretário Eldrio Machado e sua equipe e pontua sobre os protocolos de atendimento em casos da doença, algo que pode ser inevitável, mais cedo ou mais tarde. Eldrio ressalta que é importante a população se manter calma e seguir as orientações dos especialistas.

Sintomas

– Febre alta;

– Tosse seca;

– Dificuldade para respirar;

– Cansaço.

Tratamento

Ainda não há um tratamento específico, nem vacina. O Ministério da Saúde recomenda repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas (como analgésicos), conforme cada caso.

Cuidados

– Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

– Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

– Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal;

– Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

– Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool; Sempre lavar as mãos após tossir ou respirar.

– Deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;

– Usar lenços descartáveis ;

– Ao utilizar transporte público usar álcool gel nas mãos;

– Manter os ambientes sempre ventilados;

– Evitar aperto de mãos com pessoas que apresentem sintomas gripais;