Segurança Pública trabalhou em 2019 pela Educação no trânsito e Cidadania

Numa avaliação sobre o ano de 2019, o secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Luciano Pereira, não tem dúvidas de que a valorização dos servidores públicos concursados é um dos pontos relevantes da gestão. Conforme disse, 90% dos diretores da secretaria são servidores concursados.

O ano de 2019 foi de intenso trabalho da Secretaria de Segurança quer realizando operações conjuntas com a PRF, Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, quer trabalhando em favor da educação no trânsito e cidadania nas escolas das redes municipal, Estadual e particulares. Conforme o secretário Luciano, a realização das pré-conferências de segurança pública nos quatro cantos da cidade, a conferência municipal e o fórum regional de segurança pública, serviram para levantar os principais problemas sobre a violência urbana e no campo, e debater com as autoridades saídas para um tema que preocupa a população. A aquisição de veículos e equipamentos para a Secretaria de Segurança Pública, no entendimento de Luciano, qualifica o trabalho executado na cidade.

A adesão ao Sistema Integrado de Monitoramento Município/Estado, ampliará e reforçará a atuação em favor da segurança na cidade. Secretaria de Segurança intensificou, durante o ano passado, o recolhimento de animais soltos na via pública, retirando de circulação principalmente cavalos que criam preocupação no trânsito.

A aprovação da lei do transporte coletivo urbano é outra conquista que permitirá ao município abrir o caminho para a a licitação do transporte coletivo.

Um ano em que o trabalho foi em favor da segurança da população, com ações voltadas a proporcionar mais tranquilidade e bem estar aos cidadãos.

