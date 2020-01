Família alegretense sofre grave acidente na BR 392 em Santa Maria

Alegretenses sofreram um grave acidente na BR-392 em Santa Maria. De acordo com informações de amigos da família, eles estavam em uma Hilux com placas de Alegrete. Eles disseram que no veículo estava uma professora aposentada, que teria ficado com uma fratura grave no braço direito e passa por cirurgia neste momento. Assim como, o condutor do veículo, um servidor público aposentado, e o filho que estão hospitalizados em observação.

O acidente aconteceu, no KM 347, no início da tarde desta sexta-feira(3), por volta das 13h 30 min e envolveu duas caminhonetes e um caminhão, segundo a PRF de Santa Maria. A equipe permanece no local e não divulgou, ainda, a identidade dos alegretenses citados acima.

Informações preliminares, da PRF, dão conta de que uma Duster, com placas de Bagé, trafegava no sentido São Sepé/ Santa Maria, quando colidiu de frente com um caminhão, placas de Santiago, que estava no sentido contrário. O motorista do caminhão teria tentado desviar e chocou-se frontalmente com a Hilux, placas de Alegrete, que estaria atrás da Duster.

Ainda de acordo com amigos, a alegretense de 57 anos foi socorrida pelo SAMU e passa por cirurgia nesta tarde. O filho foi encaminhado para atendimento médico na Unimed, mas sem ferimentos graves. Os ocupantes dos outros dois veículos não tiveram lesões.

Durante duas horas, conforme a PRF, o trânsito ficou congestionado devido ao bloqueio na pista, mas por volta das 15h o tráfego foi liberado.