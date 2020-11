Sem incidentes, eleição iniciou com grande movimento nas primeiras horas de votação em Alegrete

No clima ameno do início desta manhã, muitos eleitores que já exerceram o direito do voto.

Uma eleição atípica em 131 anos da República, com a pandemia do novo coronavírus em que a votação iniciou uma hora mais cedo. Nos locais, com maior número de secções e eleitores, na região central de Alegrete, os idosos e pessoas do grupo de risco foram cedo votar.

A movimentação de eleitores começou já nas primeiras horas da manhã e, em algumas secções formaram-se filas em frente aos locais de votação. Conforme orientação dos protocolos de vigilância sanitária, todos estão atentos aos cuidados necessários para uma votação com segurança. Antes de entrar na cabine eleitoral, mãos higienizadas com álcool em gel apresentação do documento aos mesários para depois exercer o direito do voto. Os mesários com a distância exigida, orientam os eleitores. Nas filas, a marcação de como todos devem estar antes de entrar para votar.

O número de pessoas votando, no início da manhã em Alegrete, destaca o quanto os idosos e pessoas do grupo de risco, mostram o quanto é importante votar.



A tranquilidade marcou essas primeiras horas de votação com início às 7h, neste dia 15 de novembro aqui no Município. Quem tem 60 anos ou mais tinha preferência até as 10h. Depois desse horário, a votação foi aberta a toda a comunidade.

Duas idosas, uma com quase 90 anos e a outra com 85, fizeram questão de votar em suas seções na Escola Demétrio Ribeiro. Ambas estavam amparadas por familiares.

Em contato com os órgãos de segurança a informação é de que não houve incidentes ou ocorrências até o momento.Já o Cartório Eleitoral ressaltou que nas primeiras horas o trabalho foi muito intenso, principalmente relacionado à orientação de mesários e eleitores.