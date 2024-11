Semana da Consciência Negra com homenagens e debates na Câmara de Vereadores

Abrindo o evento, o vereador Bispo Ênio deu as boas-vindas aos presentes e fez questão de agradecer aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Demétrio Ribeiro. Em seguida, o vereador e coordenador do evento, João Leivas, destacou alguns dos principais pontos e temas que serão abordados ao longo dos próximos dias na casa legislativa de Alegrete.

A programação continua amanhã, 19 de novembro, a partir das 9h, com uma palestra de Márcio Sonego, presidente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi). Na sequência, haverá uma roda de conversa sobre as personalidades negras do município, com a participação do ex-vereador Celeni Viana, do atual vereador João Leivas e da vereadora eleita Patrícia Félix. O debate abordará as trajetórias e influências das figuras negras na comunidade alegretense.

O encerramento está previsto para as 19h, com a Sessão Solene “Estrela Negra que Reluz”, que prestará homenagens e reconhecimentos, reafirmando a importância da representatividade e da diversidade cultural no município.