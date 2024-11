Alegrete sedia Encontro Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A presidente do Conselho Tutelar de Alegrete, Daniela Domingues, saudou os presentes, destacando a importância do trabalho de cada um.

Leia mais: Acordeon Cromático: Gustavo Vilaverde é campeão no ENART 2024

“Um dos principais objetivos é valorizar esses profissionais e fortalecer o seu trabalho”, ressaltou Jeferson Leon, presidente da ACONTURS. Ele enfatizou a necessidade de a comunidade conhecer as atribuições do Conselho Tutelar. “Um dos grandes desafios é a valorização de quem atua com empenho e dedicação para sanar ou contornar uma série de violações de direitos de crianças e adolescentes”, pontuou.

Um dos temas do encontro é: Quantas crianças mais precisarão morrer para que a lei seja eficaz? Quando, de fato, crianças e adolescentes serão prioridade absoluta?

Jeferson Leon ao centro

“A lei existe, e o ECA nos diz tudo o que devemos fazer. O que falta são mais pessoas para que possamos fiscalizar e evitar essas tragédias”, destacou o palestrante.

O encontro prossegue até esta terça-feira (19), no Salão Azul do Centro Administrativo de Alegrete.

Equipe do CT de Alegrete