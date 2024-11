O que se sabe sobre o sequestro de jovem em São Chico?

Share on Email

Um jovem de 27 anos foi sequestrado em São Francisco de Assis no domingo à tarde, algo raro de acontecer na região. O NP ouviu o policial rodoviário Fábio Santos. Ele conformou que o fato ocorreu dentro da cidade. O criminoso, de 29 anos, entrou no carro da vítima, ameaçando-a com uma arma.

Roubo e fuga

O sequestrador levou o rapaz até a propriedade (da vítima) em Pinhal Grande, onde roubou diversos objetos. Após o roubo, o criminoso deixou a vítima amarrada e amordaçada, fugindo com o carro roubado em direção a Santa Maria. A vítima conseguiu se soltar e acionou a Brigada Militar, iniciando as buscas.

O criminoso desobedeceu uma ordem de abordagem na RSC-287, iniciando uma perseguição policial. Durante a fuga, o suspeito rompeu a cancela de um pedágio e perdeu o controle do veículo, capotando-o no KM 228. O sujeito foi preso, e foram encontrados com ele uma pistola roubada, munições e os objetos roubados da vítima. (Fonte/texto: site Bei)

Bandidos invadem as casas e fazem o que bem entendem

Já foram presos 10 criminosos, todos vindos de Dom Pedrito ou Bagé

A redação também conversou com o delegado Marcelo Batista. Ele relatou que, assim como outros criminosos, os suspeitos presos recentemente vieram de Dom Pedrito e Bagé. Até mesmo algumas execuções registradas na cidade foram atribuídas a sujeitos daquela região.

Nas últimas semanas, o delegado destacou que a polícia prendeu três suspeitos vindos de lá. O mais recente foi o quarto envolvido. Esses indivíduos chegam, invadem as casas das pessoas e fazem o que bem entendem. Na última semana, a polícia conseguiu recuperar duas residências e devolvê-las aos seus verdadeiros donos. Esse foi o décimo criminoso preso relacionado a crimes na cidade, todos com conexão direta a Dom Pedrito e Bagé.

Fonte/texto: NP Expresso