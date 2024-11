Suspeito de 55 anos é preso por homicídio no bairro Vila Nova, em Alegrete

O caso começou a ser investigado após o registro do desaparecimento de um homem de 27 anos, realizado por um familiar. O desaparecimento foi relatado como tendo ocorrido na noite do dia 23 de outubro. Dois dias depois, o corpo de Robson Ferreira Saraiva, foi encontrado no Rio Ibirapuitã.

As investigações apontaram que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo próximo a um campo de futebol no bairro Vila Nova, e o corpo foi posteriormente ocultado no Rio. Três homens foram identificados como suspeitos do crime. Mandados de prisão temporária e de busca foram expedidos pela Justiça. Dois dos suspeitos já haviam sido presos em dias anteriores pela Brigada Militar, e a prisão realizada no dia 18 encerra a captura dos investigados.

O inquérito policial segue em andamento para apurar mais informações sobre o caso. O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para os procedimentos legais e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Alegrete.

Canais para denúncias à Polícia Civil de Alegrete (sigilo garantido):

Telefone: (55) 3427-0300 (plantão)

WhatsApp: (55) 98451-1689