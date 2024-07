Sessão infantil de cinema é destaque em projeto no Centro Cultural de Alegrete

Share on Email

Foi exibido o curta metragem “Diferenças”, baseado na obra do escritor Rodrigo Munari. O filme fala da necessidade de exercermos a tolerância, a empatia, a solidariedade e a ética, de celebrarmos a inclusão e para que o pequeno espectador possa compreender que as diferenças podem ser complementares.

A atividade foi coordenada pelas professoras Merlen Alves e Tatiane Quintana, coordenadoras do projeto Movimentando a Cultura no CC e promovido pela Prefeitura de Alegrete com realização da Associação Cultural Mensageiros.

“Oferecer atividades artísticas complementares às práticas pedagógicas em sala de aula, contribui muito para o desenvolvimento de um olhar estético dos alunos, o que é de extrema importância no processo de ensino-aprendizagem dos pequenos”, Tatiane Quintana complementa, “O cinema possui esse poder de maravilhamento que só a sétima arte proporciona, pois estimula o diálogo com as várias leituras que um filme pode nos oferecer, ainda mais quando aborda temas importantes como a inclusão, diferenças.”, destacou Merlen Alves,

Escolas interessadas em levar seus alunos nas programações, podem agendar via whats: 996334438 e 99732512.

Crédito: Alisson Machado.