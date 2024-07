Mesmo com frio intenso, internações na pediatria da Santa Casa de Alegrete não registram aumento

A Dra pediatra, Marilene Campagnolo, chefe da UTI Neo Natal, diz que mesmo com frio intenso, em Alegrete, a ala da pediatria da Santa Casa não está lotada. São 11 leitos para crianças até 11 anos 11m e 29 dias. Na UTI Neo são 10 leitos para bebês prematuros.

Ela recomenda que além do aleitamento materno aos bebês, as crianças maiores devem comer de tudo, inclusive frutas, e estarem bem agasalhadas e as casas mesmo com o frio devem ser arejadas. Outro alerta é para as mães mantenham o calendário de vacinação das crianças em dia, porque isso ajuda a evitar muitas doenças.