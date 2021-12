Seu rosto também precisa de cronograma para permanecer saudável

Share on Email

Não é de hoje a busca por uma pele perfeita, sem olheiras, hidratada e com os poros fechados… Mas, sem a rotina adequada, é quase impossível conseguir.

O cronograma foi criado com o objetivo de ajudar a todas as pessoas que não são especialistas em determinado assunto, ou seja, é a ordem que faltava para você conseguir a beleza que tanto quer. Assim como os cabelos, que têm três tipos de cronograma, o rosto também tem: pele seca, oleosa e uniforme (normal).

A pele precisa ser limpa, esfoliada, hidratada e tonificada, além da utilização de máscaras para acne e cravos. Porém, cada pele precisa de alguma coisa diferente, e para isso, nada melhor que procurar um especialista. Confira abaixo um exemplo de cronograma facial:

Segunda: Faça a esfoliação da pele com movimentos circulares por 5 minutos, enxágue e seque a pele. Após isso, aplique argila preta, deixe agir por 20 minutos e retire com água fria. Por último, passe o hidratante facial de sua preferência.

Faça a esfoliação da pele com movimentos circulares por 5 minutos, enxágue e seque a pele. Após isso, aplique argila preta, deixe agir por 20 minutos e retire com água fria. Por último, passe o hidratante facial de sua preferência. Terça: Lave o rosto com sabonete para pele oleosa, aplique tônico facial e passe protetor solar.

Lave o rosto com sabonete para pele oleosa, aplique tônico facial e passe protetor solar. Quarta: Faça a esfoliação do rosto, aplique argila verde e deixe agir por 20 minutos. Aplique um hidratante de sua preferencia.

Faça a esfoliação do rosto, aplique argila verde e deixe agir por 20 minutos. Aplique um hidratante de sua preferencia. Quinta : Deixe a pele descansar, apenas lave com sabonete apropriado, tonifique e aplique protetor solar.

: Deixe a pele descansar, apenas lave com sabonete apropriado, tonifique e aplique protetor solar. Sexta: Faça a esfoliação profunda com produto indicado para pele oleosa, aplique um removedor de cravos e depois aplique o hidratante de sua preferência.

Faça a esfoliação profunda com produto indicado para pele oleosa, aplique um removedor de cravos e depois aplique o hidratante de sua preferência. Sábado e domingo: Apenas lave com sabonete, tonifique, hidrate e passe protetor solar.

Às vezes um simples erro na rotina de cuidados da pele pode deixa-la áspera, oleosa demais e até mesmo fazer com que a pele rejeite a maquiagem. Nosso rosto é um das partes mais sensíveis do nosso corpo e está exposto diariamente à poeira, bactérias e a poluição. Visto isso, percebe-se que o cronograma facial é indispensável quando se trata de uma pele saudável e radiante, já que é com ele que aprendemos quais são os produtos certos para o nosso tipo de pele e como usar.

Geovanna Valério Lipa