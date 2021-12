Receitas caseiras que deixam suas unhas fortes e aceleram o crescimento

Alongamento em gel, alongamento em fibra, unha postiça realista e polygel são opções para quem gosta e/ou quer ter unhas grandes e duradouras. Porém, algumas mulheres não querem abrir mão das suas unhas naturais, preferem deixá-las crescer e ficarem do tamanho ideal. Infelizmente, a maioria das unhas quando está crescendo acaba quebrando ou “lascando”.

Algumas brasileiras, que também adoram as unhas naturais, inventaram várias receitinhas para ajudar a unha crescer forte, saudável e bonita. Confira algumas:

ÓLEO DE COCO COM CRAVO

Essa misturinha serve para hidratar as unhas e tirar a aparência de “seca”. Você pega um recipiente pequeno (com tampa) e adicione o cravo-da-índia e o óleo de coco. Deixe em repouso por 24 horas antes de usar. Deve ser aplicado três vezes na semana, massageando as unhas por 10 minutos.

MISTURINHA COMO PASTA DE DENTE

Uma das melhores receitas caseiras! Ela deve ser aplicada no máximo duas vezes por semana e não pode pegar sol após a aplicação. Adicione uma colher de sobremesa de pasta de dente, uma colher de sal e uma colher de suco de limão (fruta). Depois é só misturar e aplicar nas unhas com uma escovinha, sempre esfregando em cima e em baixo.

ÓLEO DE AMENDOAS

Essa misturinha precisa de óleo de amêndoas, açúcar cristal e suco da fruta laranja ou limão (não precisa muito). Misture o suco com o açúcar e molhe as unhas. Após isso, coloque óleo de amêndoas no algodão e esfregue unha por unha.

LINHAÇA E CHIA

Devido à presença de aminoácidos, fibras, ácidos graxos e gorduras boas, elas ajudam a melhorar a circulação e modular o sistema imunológico. Experimente incluir elas na sua alimentação.

AZEITE DE OLIVA

As cutículas também têm papel importante no crescimento das unhas, e elas precisam estar muito bem hidratadas para o crescimento acontecer. Aplique o azeite de oliva nas unhas diariamente, massageando por 10 minutos e em pouco tempo você verá os resultados.

VITAMINA E

As unhas necessitam de vitamina E para poderem crescer e ficar fortes. Você pode compra-la pura em cápsulas (líquida). É só furar as cápsulas com cuidado e aplicar nas unhas todas as noites, sempre massageando.

ÓLEO DE MELALEUCA

Além de ser muito utilizado para tratar micose, para cicatrizar e secar feridas, ele pode ser usado para reparar as unhas danificadas, acelerando a sua recuperação e, consequentemente, o crescimento.

Geovanna Valério Lipa